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Происшествия6 августа 2021 9:11

В ДТП в Пермском крае грузовик разорвало на куски

Полиция устанавливает данные погибшего водителя
Анна Маркова
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Фото: Вконтакте "Лысьва сегодня".

Фото: Вконтакте "Лысьва сегодня".

В Чусовом 6 августа в 1.20 произошло серьезное ДТП. В нем погиб водитель фуры, его пассажир с тяжелыми травмами в больнице. По информации ГИБДД по Пермскому краю, по улице Ударника в направлении улицы Фрунзе ехал автомобиль «Скания» с полуприцепом. За рулем был водитель, данные которого устанавливаются.

По предварительной информации, напротив дома 49А он не справился с управлением и съехал в кювет, большегруз перевернулся.

- Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, его пассажир мужчина 1989 года рождения был госпитализирован, - сообщает ГИБДД по Пермскому краю. - В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.