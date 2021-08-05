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Происшествия5 августа 2021 16:04

20-летнего пермяка признали виновным в реабилитации нацизма

Теперь безработный обязан заплатить почти 200 тысяч рублей штрафа
Дмитрий Волгарев
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Фото: архив "КП"

20-летнего пермяка Максима Гусева оштрафовали на 180 тыс. руб. за реабилитацию нацизма. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Случай произошел в мае 2020 года. Тогда пермяк выложил на сайт онлайн-акции «Бессмертный полк» фото бывшего начальника казачьего резерва Главного управления СС Андрея Шкуро.

Свою вину молодой человек полностью признал и сегодня называет свой поступок глупостью. Также отмечается, что юноша достоверно знал, кто изображен на фотографии и знал о военных преступлениях Шкуро в годы Великой Отечественной войны.

Пермский краевой суд полностью признал пермяка виновным.