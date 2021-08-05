Пермский зоопарк просит горожан поделиться урожаем рябины

. Фото: Василий Вахрин

Пермский зоопарк просит горожан поделиться излишками урожая черноплодной и красной рябины. Об этом зоопарк сообщил в своих соцсетях.

Полезное лакомство для питомцев зоопарка можно приносить ежедневно с 8:00 до 20:00 на проходную пермского зверинца.

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