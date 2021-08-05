В автобусе в Перми пострадала 6-месячная девочка

Девочку осмотрели врачи и отправили на амбулаторное лечение. Фото: Александр ГЛУЗ

В Перми 4 июля в автобусе маршрута №8 23 – «Песьянка-Нефтяник», произошел несчастный случай. В районе дома № 25 по улице Мира, на остановке «9 мая», водитель автобуса резко затормозил. В салоне автобуса была мама с младенцем, девочка лежала в коляске. От резкого торможения коляска опрокинулась и малышка выпала из нее. На место происшествия вызвали медиков. Вместе с мамой они поехали в Краевую детскую клиническую больницу.

- Девочка была осмотрена в приемном отделении, - сообщили в пресс-службе КДКБ. - Показаний для госпитализации не было. Она направлена в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение.