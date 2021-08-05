В Перми автомобиль сбил 14-летнего мальчика на скутере

Мальчика госпитализировали, он получил травмы.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
В Перми вечером 4 июля на улице Маяковского, что в Дзержинском районе легковушка сбила 14-летнего мальчика на скутере. ДТП произошло в районе дома № 41. По информации источника, ребенок получил травмы, его госпитализировали в детскую больницу.
По информации ГИБДД по городу Перми, на территории краевого центра произошло 4 автоаварии с участием скутеристов, среди них один несовершеннолетний.
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