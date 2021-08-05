Школу в «Арсенале» в Перми к 1 сентября открыть не успеют

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Многострадальная школа в жилом комплексе "Арсенал" на улице Василия Татищева в Перми к 1 сентября не сможет принять учеников. Об этом рассказал заместитель главы администрации Перми Алексей Грибанов.

- 25 августа в арбитражном суде будут рассматривать апелляционную жалобу застройщика на решение суда о передаче школы и детского сада в муниципальную собственность, - объяснил Алексей Грибанов. - В случае решения в нашу пользу потребуется еще провести лицензирование школы.

На все необходимые процедуры потребуется два-три месяца. Но к Новому году школа в "Арсенале" должна быть открыта. Пока ученики начальной школы, которые зачислены в школу на улице Татищева, будут заниматься в школе №134. Срение и старшие классы - в школе "Точка" на бульваре Гагарина.