«Эксперты МЧС дали положительную оценку». АО «Транснефть - Прикамье» провело пожарно-тактическое учение на ЛПДС в Кировской области

Фото: АО «Транснефть – Прикамье»

АО «Транснефть – Прикамье» провело пожарно-тактическое учение на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Лазарево» в Уржумском районе Кировской области.

Цель тренировки - отработка навыков персонала предприятия по ликвидации ЧС, оповещению и взаимодействию с подразделениями противопожарной службы, проверка работоспособности пожарной техники, систем оповещения, пожаротушения, сигнализации и источников противопожарного водоснабжения.

По замыслу тренировки, произошел «взрыв» паровоздушной смеси резервуара объемом 20 тыс. куб. м с полным обрушением крыши и воспламенением продукта. Общая площадь «пожара» составила 1,6 тыс. кв. м. Работа системы пожаротушения условно вышла из строя.

На место учения в течение двух минут прибыли боевые расчеты пожарной части, которая обеспечивает пожарную безопасность производственных объектов станции. Персонал организовал бесперебойную подачу огнетушащих веществ для ликвидации возгорания и охлаждения оборудования на территории объекта. Работники станции, не принимавшие непосредственное участие в учениях, были эвакуирована за пределы ЛПДС. Ход учений координировал специально созданный штаб пожаротушения.

В манёврах были задействованы пожарный пеноподъёмник, шесть пожарных автоцистерн, ствол лафетный возимый производительностью 100 л/с. Боевые расчеты использовали костюмы с защитой от высоких тепловых воздействий. Благодаря слаженным действиям участников условное возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки.

Всего в пожарно-тактических учениях приняло участие более 70 человек – работники ЛПДС «Лазарево», пожарной части, а также сотрудники 5 отряда федеральной противопожарной службы Кировской области и ПЧ-71 Кировской областной противопожарной службы спасения.

Эксперты МЧС РФ по Кировской области дали положительную оценку эффективности координации действий участников тренировки и оперативности локализации и ликвидации условного пожара.