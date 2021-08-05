В Перми автобус сбил 25-летнюю девушку

ДТП произошло в микрорайоне Заозерье.
Фото: Анна Маркова
В Перми около 20 часов 4 августа произошло ДТП в микрорайоне Заозерье. В районе остановки «Мичуринские сады» водитель автобуса № 73 наехал на 25-летнюю девушку.
По информации источника, девушка получила травмы, ей вызвали «скорую». Пострадавшую госпитализировали в больницу. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту произошедшего.
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