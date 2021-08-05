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Происшествия5 августа 2021 9:41

Вырыл яму любовнику жены: в Пермском крае 32-летнего мужчину будут судить за покушение на убийство

Следователи рассказали подробности преступления
Анна Маркова
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Мужчину задержали и заключили под стражу.

Мужчину задержали и заключили под стражу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Очере 32-летней местный житель оказался на скамье подсудимых, а виной всему ревность. Его обвиняют в покушении на убийство. Следователи рассказали подробности преступления.

Мужчина узнал, что его бывшая супруга встречается с соседом. Ревнивец не стерпел этого и решил убить его. Он пошел на заболоченный пустырь, там выкопал яму, чтобы скрыть тело.

Потом пришел к дому соперника и заманил его на пустырь. Там злоумышленник припрятал шнур. Напал на мужчину и попытался его задушить, но план осуществить до конца не смог – соперник оказал сопротивление и вырвался.

- По ходатайству следователя в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключение под стражу, - сообщает СКР по Пермскому краю. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу.