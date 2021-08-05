«ЭнергосбыТ Плюс» определил самые ответственные УК Перми

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Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» оценил подготовку управляющих компаний (УК) областного центра к отопительному сезону и выделил тех, кто добросовестно выполняет рекомендации по подготовке. На 70% и выше выполнили гидравлические испытания систем теплоснабжения жилых домов УК «Сантехкомфорт», УК «Экском», УК «ЖилКомСтандарт», УК «Реал».

Жители многоквартирных домов могут самостоятельно контролировать выполнение УК или ТСЖ мероприятий по подготовке жилья к зиме, а управляющие организации обязаны предоставлять им все требуемые отчеты. Это позволит в итоге обеспечить отсутствие «перетопов» и переплат жителей по квитанциям.

Напоминаем, что обязательными мероприятиями являются: промывка и гидравлические испытания на прочность и плотность внутридомовых систем отопления, установка в узлах управления расчётных дросселирующих устройств для регулировки расхода теплоносителя. Управляющая организация должна провести восстановление тепловой изоляции на трубопроводах внутридомовых систем отопления и ГВС для сокращения потерь тепловой энергии внутри дома.

Важно, чтобы УК провела и герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды в подвалы при повреждениях теплосетей. Также необходимо сделать ревизию и настройку имеющегося оборудования и поверку общедомового прибора учета. Немаловажный пункт — отсутствие у УК и ТСЖ задолженности за потреблённые теплоэнергоресурсы.

«Обращаем внимание жителей, что от своевременного выполнения указанных мероприятий зависит качественная подготовка к отопительному сезону, а значит, надёжное теплоснабжение предстоящей зимой», — подчеркивает заместитель директора Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Анатолий Лаврентьев.

Ранее «ЭнергосбыТ Плюс» опубликовал список УК и ТСЖ Перми, которые уклоняются от проведения мероприятий по подготовке к отопительному сезону и ставят под угрозу тепловой комфорт жителей города в холода.