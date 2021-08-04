В Пермском крае окончены поиски 26-летнего мужчины, который должен был везти сплавщиков и пропал

Пропавший мужчина найден.

В Пермском крае родственники 26-летнего мужчины, который должен был везти сплавщиков и пропал, нашелся.

- Жив, с ним все в порядке, - рассказала «КП» его жена. В Кыну у него сломалась машины, позвонить возможности не было, как только смог – вышел на связь.

Напомним, 3 августа в районе 10 часов утра мужчина должен был забирать компанию сплавщиков и везти их до Кына, но потом связь с ним пропала. Родные начали волноваться, искали его, обзванивали друзей, но безрезультатно. Сегодня утром он сам вышел на связь.