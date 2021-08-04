Андрей Колмогоров: «К 2030 году мы должны обеспечить семьям в Прикамье по дополнительной комнате»

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На заседании краевого правительства в Прикамье рассмотрели вопрос «О реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров отметил, что в регионе второй год растут темпы жилищного строительства. В прошлом году они выросли на 13 процентов, и было построено 1 миллион 215 тысяч квадратных метров жилья. В этом году опережение составляет 15 процентов.

Тем не менее, министр отметил, что пока наш регион отстает по возведению квадратных метров в расчете на одного жителя края. По итогам прошлого года этот показатель составлял 0,3 квадратных метра на человека, при среднем по стране - в 0,56 метра. На 2021 год ставится задача увеличить этот показатель в Прикамье до 0,5, а к 2030 году – до 0,63.

- Образно говоря, мы должны построить к 2030 году каждой семье в Пермском крае по дополнительной комнате, - отметил Андрей Колмогоров.

- Мы можем ставить более амбициозные задачи, - заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. – Например, к 2030 году запланировано выйти на уровень 1 миллиона 630 тысяч квадратных метров, а нам нужно стремиться к 2 миллионам. Нам надо строить по 1 квадратному метру жилья на человека в год. Тогда нам проще будет решать задачу сбережения населения, и молодые семьи, которым негде жить, не будут уезжать из региона.

На заседании назвали ТОП-10 муниципалитетов Пермского края по возведению жилья в расчете на одного человека по итогам 9 месяцев. Пермь в этом рейтинге далеко не в лидерах - на предпоследнем месте с показателем 0,18. Выглядит рейтинг так:

1. Пермский муниципальный район – 0,89;

2. Березники – 0,45;

3. Косинский муниципальный округ - 0,42;

4. Еловский округ – 0,31;

5. Бардымский округ – 0,31;

6. Кочевский округ – 0,22;

7. Чернушка – 0,22;

8. Очер – 0,2;

9. Пермь – 0,18;

10. Кудымкар – 0,17.