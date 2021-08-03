Дама с собачкой парализовала движение в центре Перми

Фото: кадр видео pddd.perm.ru

В Перми на Комсомольском проспекте дама с собачкой устроила автомобильный коллапс. Видео опубликовала Пермская дирекция дорожного движения. Камера наблюдения запечатлела, как на перекресте Комсомольского проспекта и улицы Революции женщина с собачкой на руках ждет, когда загорится «зеленый», но собачка вырывается от хозяйки и выбегает на проезжую часть.

В этот момент автомобили уже начали движение, но, увидев на дороге собачку, остановились, кроме LADA Kalina, которая столкнулась в стоящий Geely Emgrand. Когда мопс перебежал дорогу, движение было восстановлено.