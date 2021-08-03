Энергетики Пермских тепловых сетей восстановили горячее водоснабжение 5 детсадов и 2 школ

Фото: tplus

Специалисты Пермских тепловых сетей ООО «Пермская сетевая компания» Пермского филиала ПАО «Т Плюс» завершили ремонт на обратном теплопроводе отопления и горячего водоснабжения на ул. Полины Осипенко в Свердловском районе Перми. Здесь были выявлены дефекты после проведения обязательных гидравлических испытаний теплосетей. Благодаря выполненным работам восстановлена подача горячей воды в 5 детских садов и 2 школы.

Также по данной теплосети тепло и горячая вода поставляются для жителей 60 многоквартирных домов по улицам Белинского, Куйбышева, Седова, Глеба Успенского, Нестерова, Елькина. В настоящее время профилактика завершена, потребители снабжаются теплоресурсами в полном объеме. Всего в летний период в Перми специалисты «Т Плюс» проверят более 1500 км теплосетей для надежной подачи тепла в отопительном сезоне 2021-2022.

Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить надежность тепловых сетей, и подготовить их к несению необходимых нагрузок. Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях. Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте компании в разделе «Гидравлические испытания».

Просим граждан соблюдать осторожность вблизи теплосетей и других объектов теплосетевой инфраструктуры. О незакрытых или поврежденных люках тепловых камер и колодцев, сильном парении из них, выходе горячей воды на поверхность, проседании грунта либо обрушении дорожного покрытия необходимо сообщать в Центральную диспетчерскую службу Пермских тепловых сетей по телефону 8 (342) 243-72-99.