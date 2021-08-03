В краевой администрации появился департамент информационной политики

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С 1 августа официально создан департамент информационной политики администрации губернатора, который заменил собой департамент пресс-службы. Об этом сообщает издание Business Class.

Главой новой структуры стал замглавы администрации губернатора Николай Иванов. Экс-руководитель ведомства по работе со СМИ в краевом правительстве Артем Вороненко теперь занял пост замначальника департамента информполитики.

О преобразовании в структуре региональных органов власти губернатор Прикамья Дмитрий Махонин объявил еще в апреле. С 1 августа аппарат правительства края вошел в состав администрации губернатора. В рамках реформы меняется и структура управления PR-блоком. Департамент пресс-службы вошел во вновь созданный орган.