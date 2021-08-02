Прямые рейсы из Перми в Дубай возобновятся в сентябре

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Прямые рейсы из Перми в Дубай (ОАЭ), которые выполняет авиакомпания Flydubai, возобновятся с 4 сентября. Об этом сообщается в расписании пермского аэропорта Большое Савино.

Первый рейс запланирован на 4 сентября. Время вылета — в 16:30 по местному времени. Время в пути составит 5 часов. Полетная программа рассчитана до 30 октября.

Напомним, рейсы из Перми в Дубай были приостановлены в июле из-за низкого спроса. Первый регулярный рейс по маршруту Дубай — Пермь — Дубай Flydubai выполнила 5 июня.