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Происшествия31 июля 2021 13:30

В Перми из окна четвертого этажа выпал мужчина

ЧП произошло ранним утром в субботу на улице Бенгальской
Алена ОВЧИННИКОВА
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Пострадавшего госпитализировали в Горбольницу № 6.

Пострадавшего госпитализировали в Горбольницу № 6.

Фото: архив "КП"

31 июля, в субботу, ранним утром в Орджоникидзевском районе Перми произошло ЧП. Из окна четвертого этажа пятиэтажного дома выпал на улицу мужчина. Очевидцы – местные жители - позвонили в полицию и в «скорую помощь».

- ЧП случилось в 7.10 утра на улице Бенгальской, в доме № 14, - сообщил «КП»-Пермь» источник, знакомый с ситуацией. – Пострадавшему мужчине - 33 года, после падения на газон он остался жив, но получил травмы и был госпитализирован в больницу.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка, выясняются причины, по которым произошло это ЧП.