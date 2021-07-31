В Перми из окна четвертого этажа выпал мужчина

Пострадавшего госпитализировали в Горбольницу № 6. Фото: архив "КП"

31 июля, в субботу, ранним утром в Орджоникидзевском районе Перми произошло ЧП. Из окна четвертого этажа пятиэтажного дома выпал на улицу мужчина. Очевидцы – местные жители - позвонили в полицию и в «скорую помощь».

- ЧП случилось в 7.10 утра на улице Бенгальской, в доме № 14, - сообщил «КП»-Пермь» источник, знакомый с ситуацией. – Пострадавшему мужчине - 33 года, после падения на газон он остался жив, но получил травмы и был госпитализирован в больницу.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка, выясняются причины, по которым произошло это ЧП.