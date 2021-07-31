В Перми водитель на легковушке провалился в глубокую траншею

Фото с места аварии: группа ВКонтакте «ЧП ДТП Пермь».

- Вот это припарковался, - комментируют серию фотографий подписчики группы ВКонтакте «ЧП ДТП Пермь».

На кадрах, которые были сняты накануне в Мотовилихинском районе Перми, легковушка, лежащая на боку в глубокой траншее. ДТП произошло вечером 30 июля на улице Тургенева, возле торгового центр Агат.

Здесь в районе дома № 25 проходили земляные работы. Рабочие меняли коммуникации, вырыли глубокую траншею и огородили ее. Водитель отечественной легковушки не заметил ограждение и рухнул в траншею на глубину четырех метров. Машина упала на бок.

Как стало известно «КП»-Пермь» от источника, знакомого с ситуацией, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, однако сумел выбраться из ямы - ему помогли прохожие - и позвонить в оперативные службы. Мужчина не пострадал. Прибывшие пожарные отключили аккумулятор машины, и огородили место падения двойной сигнальной лентой.