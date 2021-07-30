Обещать – не значит построить. В Перми мошенник обманул 33 человек

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В Перми мошенник обманул 33 человек, которые хотели построить себе дома.

- Мужчина сам либо с помощью риелторов находил покупателей на недвижимость, заключал с ними договоры купли-продажи земельных участков, на которых планировалось индивидуальное жилищное строительство, - рассказали в прокуратуре Индустриального района. - Затем он оформлял договоры строительного подряда и другие документы на возведение дома.

Пермяки подписывали бумаги и отдавали деньги. На этом их общение со лже-строителем завершалось.

Таким образом мошенник получил более 20 миллионов рублей. Суд признал его виновным в совершении 44 преступлений, предусмотренных статьями «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размере» и приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, а также взыскал с него сумму причиненного ущерба.