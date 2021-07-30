В Пермском крае 450 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки

За сутки от коронавируса в Прикамье скончались 26 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае коронавирусная инфекция выявлена у 450 жителей за сутки. Региональный Роспотребнадзор сообщает, что 64 человека проходят лечение в больницах, 386 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. В числе новых заболевших 62 ребенка. Скончались за сутки 26 человек с коронавирусом. На лечении в больницах остаются 3041 человек, из них подключены к аппаратам ИВЛ – 96 пациентов.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 72 601.