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Общество30 июля 2021 12:00

В Пермском крае 450 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки

Среди заболевших 62 ребенка
Анна Маркова
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За сутки от коронавируса в Прикамье скончались 26 человек.

За сутки от коронавируса в Прикамье скончались 26 человек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае коронавирусная инфекция выявлена у 450 жителей за сутки. Региональный Роспотребнадзор сообщает, что 64 человека проходят лечение в больницах, 386 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. В числе новых заболевших 62 ребенка. Скончались за сутки 26 человек с коронавирусом. На лечении в больницах остаются 3041 человек, из них подключены к аппаратам ИВЛ – 96 пациентов.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 72 601.