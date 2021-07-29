В Пермском крае 446 заболевших коронавирусной инфекцией за сутки

Общее число заболевших с начала пандемии в Пермском крае - 72 151. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае коронавирусную инфекцию выявили за сутки у 446 пермяков. Роспотребнадзор сообщает, что 46 человек проходят лечение в больницах, 400 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 44 ребенка. На лечении в больницах находятся 3042 человека, из них 78 подключены к аппаратам ИВЛ. Скончались за сутки 18 пациентов.

Общее число заболевших с начала пандемии в Пермском крае - 72 151.