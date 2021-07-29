Скончался пермский журналист, сценарист и режиссер Раф Гуревич

Рафу Гуревичу было 75 лет.

В Москве 28 июля скончался Раф Гуревич, он родился в Перми, но жил в столице. Иногда приезжал на родину. Раф Гуревич известный журналист, писатель, сценарист и режиссер. Он один из сценаристов сериала «След», автор книги «Человек в законе», а также из один основателей и бывший ведущий пермского «Авторадио». Недавно он заболел коронавирусом и не смог перенести последствия тяжелой болезни. Недавно Рафу Гуревичу исполнилось 75 лет.

На его странице в Facebook его друзья пишут слова соболезнования.

«Вчера умер мой друг Раф Гуревич. Эрудит с феноменальной памятью. При своей начитанности он помнил все, что читал. Неординарная личность, обладатель множества талантов. А еще он был прекрасным ведущим на ТВ, отлично читал стихи с эстрады, которые он знал великое множество. Реализовал Раф и свои актерские способности, приняв участие в театральных постановках и съемках в кино. Жизнь он прожил непростую, но интересную. В последнее время Раф говорил о своих литературных планах. Увы… Светлая память Рафу Гуревичу!», - написал Владимир Лощев.