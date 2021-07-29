Пермская ЦБК подарила победительнице Всероссийского конкурса «Эко-шеврон» электросамокат

Победительница конкурса уже протестировала главный приз. Фото: ГП "ПЦБК".

Жюри определило лучший эскиз логотипа российских эколого-патриотических отрядов. Всероссийский конкурс «Эко-шеврон» объявили в этом году общественное движение ЮНАРМИЯ и Российское экологическое общество. Партнером конкурса выступила Группа предприятий «ПЦБК». Юнармейцы со всей страны присылали свои работы в конкурсную комиссию. Всего поступило более 200 эскизов. И вот теперь назвали авторов лучших из них.

Победительницей стала Варвара Павлюченко из Ленинградской области. Группа предприятий «ПЦБК» вручила ей заслуженный главный приз конкурса – современный электросамокат.

Директор производства гофротары ГП «ПЦБК» Андрей Третьяков поздравил победительницу. Фото: ГП "ПЦБК".

Варя призналась, что победа стала для нее приятным сюрпризом. Она занимается в Военно-спортивном клубе «БМП». Логотип для эколого-патриотических отрядов она нарисовала в цветовой гамме ЮНАРМИИ, добавив «зеленые» нотки. Победительница рассказала, что уже тестирует электросамокат под присмотром родителей.

Так выглядит лучший эскиз «Эко-шеврона».

- Мы поздравляем Варвару с победой! – отметил директор производства гофротары ГП «ПЦБК» Андрей Третьяков. - Для «ПЦБК» тема экологии очень близка и важна. Мы уделяем большое внимание экологическому просвещению, проводим для детей и взрослых в рамках проекта «Экодесант» эко-уроки, лекции, мастер-классы. Проект уже реализуется в 12 регионах России, люди собирают макулатуру в экопаки пермского производства - их уже установили более 20 тысяч. На ПЦБК увеличили объем переработки макулатуры до 300 тысяч тонн в год, а это значит, что ежегодно сохраняются более 6 миллионов кубометров леса, что благоприятно сказывается на экологии.

Второе и третье место в конкурсе завоевали Полина Никитина из Калининграда и Евгений Шелехов из Оренбургской области. Все участники «Эко-шеврона» получили электронные сертификаты и подарки. Конкурс проведен при поддержке Департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края и Поискового движения «Рубеж».

НАША СПРАВКА

Группа предприятий «ПЦБК» – одна из крупнейших в России вертикально интегрированных компаний. Она входит в ТОП-10 производителей тарного картона и гофропродукции в России. Каждый 20 гофроящик в стране выпущен на ПЦБК. На предприятии работают 2 тысячи 700 сотрудников.