В заброшенном садике в Перми нашли изувеченное тело 31-летней женщины

Причины смерти погибшей женщины выясняют эксперты. Фото: архив "КП"

В Перми 25 июля на улице Одоевского было найдено тело молодой женщины. В СКР по Пермскому краю сообщили, что труп находился в здании заброшенного детского сада. В ходе осмотра следователи установили, что было совершено преступление. На теле убитой они обнаружили следы, которые говорят о криминальной составляющей.

- Личность 31-летней женщины была установлена, - сообщает СКР по Пермскому краю. – Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия, в том числе экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.