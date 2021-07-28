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Происшествия28 июля 2021 13:54

В заброшенном садике в Перми нашли изувеченное тело 31-летней женщины

Следователи выясняют обстоятельства ее смерти
Анна Маркова
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Причины смерти погибшей женщины выясняют эксперты.

Причины смерти погибшей женщины выясняют эксперты.

Фото: архив "КП"

В Перми 25 июля на улице Одоевского было найдено тело молодой женщины. В СКР по Пермскому краю сообщили, что труп находился в здании заброшенного детского сада. В ходе осмотра следователи установили, что было совершено преступление. На теле убитой они обнаружили следы, которые говорят о криминальной составляющей.

- Личность 31-летней женщины была установлена, - сообщает СКР по Пермскому краю. – Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия, в том числе экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.