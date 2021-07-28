70 тысяч селфи во время шопинга: пермяки установили рекорд по мобильному интернету в торговых центрах

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По исследованиям социологов, большинство людей подвержены спонтанному шопингу — импульсивные траты совершают 84 процента покупателей. При этом женщины сожалеют о таких приобретениях чаще (52 процента), чем мужчины (46 процентов). Для сильного пола важны: вежливость персонала, скорость обслуживания, чистота и комфорт в торговом зале. Девушки же на эти критерии не обращают внимание и, как правило, не имеют четкого представления до входа в магазин, какая вещь им нужна. В честь всероссийского дня работника торговли аналитики МегаФона изучили активность абонентов Прикамья с помощью обезличенной статистики Big Data и пришли к интересным выводам.

Этим летом потребление мобильного интернета в Перми во время шопинга выросло на 15 процентоа в сравнении с данными на начало года. По статистике МегаФона, среди посетителей ТЦ в столице края в этом году мужчин чуть больше чем женщин – 54 процента против 46.

Молодые люди проводят за интернет-серфингом в ТЦ больше времени и расходуют на 30 процентов больше трафика. Девушки же, в поисках новой покупки, предпочитают голосовое общение – количество мобильных вызовов жительниц Прикамья в среднем на 25 процентов больше, чем у мужчин – и на каждые произнесенные дамами 20 слов их спутники успевают сказать лишь 16.

По данным связистов, самые общительные и интернет-активные пермяки посещают ТЦ «Столица», «Радугу» и «Шоколад». Всего за день пермские абоненты за телефонными переговорами проводят здесь более 25 тысяч минут и скачивают объем данных равный 70 тысяч селфи. Интересно, что во время шопинга в торговом центре «Шоколад» жители предпочитают интернет-общение, а, совершая покупки в «Радуге», пермяки больше разговаривают по мобильному. Находясь в торговых центрах, абоненты чаще всего любят одновременно слушать музыку онлайн и серфить по сайтам с отзывами о кино.

Аналитики также выяснили мобильные предпочтения жителей региона во время похода по магазинам. Так, например, больше всего шопперы предпочитают покупать более дорогие смартфоны в ТЦ «Столица».