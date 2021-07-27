Роспотребнадзор запрещает отдыхающим купаться в Мотовилихинском пруду в Перми

В Мотовилихинском пруду купаться не безопасно. Фото: Василий Вахрин

Специалисты Роспотребнадзора Пермского края в июле проверили качество воды в водоемах, где купаются отдыхающие. Выяснилось, что качество воды в Мотовилихинском пруду, не отвечает санитарно-микробиологическим показателям.

Информацию об этом направили в районную администрацию для информирования отдыхающих о том, что купаться в такой воде нельзя.

Также санитарные врачи проверили воду в других водоемах. Управление разрешает купаться в Каме в районе Камской ГЭС, селе Усть-Качка, у Коммунального моста, профилактория «Уральская Венеция» в Добрянке, у санатория «Демидково» - поселок Полазна Добрянского района, а также на реке Сылве в поселке Новые Ляды.