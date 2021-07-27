5 человек в больнице: в Пермском крае произошла авария с иномарками

Авария произошла в Соликамском районе.

В Соликамском городском округе 27 июля произошло серьезное ДТП. В 13.15 по дороге «Кунгур – Соликамск» в сторону Соликамска ехал автомобиль «Киа».

По предварительной информации ГИБДД, на 307 км водитель "Киа" не уступил дорогу автомобилю «Джип», у которого было преимущество в движении. Автомобили столкнулись, в результате ДТП пострадали 5 человек: водитель «Киа» и его пассажир, водитель «Джипа» и два пассажира, один из которых 15-летний подросток, все они доставлены в больницу.

- В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка, - сообщает ГИБДД по Пермскому краю.