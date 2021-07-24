В трех районах Перми на две недели отключат горячую воду

- Фото: архив "КП"

В понедельник, 26 июля, специалисты «Пермской сетевой компании» планируют провести опрессовку теплосетей в трех районах Перми, из-за этого без горяей воды останутся жители Свердловского, Индустриального и Ленинского районов.

С 26 июля по 8 августа горячую воду отключат в ряде домов по улицам Братская, Запорожская, Балхашская, Холмогорская, Самаркандская, Героев Хасана, Полазненская, Ижевская, Анвара Гатауллина, Сергинская, Лукоянова, Куйбышева, Весенняя, Брестская.

С 26 июля до 9 августа горячую воду перекроют в некоторых домах по улицам Пушкина, Луначарского и шоссе Космонавтов.

С 27 июля до 9 августа отключение воды произойдет в домах по улицам Мира и 9 Мая.

С 28 июля до 10 августа горячей воды не будет в домах по улицам 25 Октября, Газеты Звезда, Максима Горького, Сибирская, Советская, Монастырская, Петропавловска, Ленина, Пермская, Екатерининская, а также в квартирах домов по улицам Челюскинцев, Мильчакова, Вильвенская.

О сроках отключения горячей воды жителей обязаны информировать управляющие компании и ТСЖ. Отмечается, что максимальный срок отключения горячего водоснабжения составляет 14 дней.