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Общество23 июля 2021 12:31

В Прикамье поступила новая партия вакцины от COVID-19

Ее распределят между больницами региона
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Пресс-служба правительства Пермского края

Фото: Пресс-служба правительства Пермского края

В Прикамье доставлено 10 200 комплектов двухкомпонентного препарата «ГамКовидВак» («Спутник V») для вакцинации жителей региона от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Партию распределили между поликлиниками и частными медорганизациями региона.

Напомним, с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом вакцины привиты 466,7 тыс. жителей. Из них 324,9 тыс. полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты.