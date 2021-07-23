В Прикамье поступила новая партия вакцины от COVID-19

Фото: Пресс-служба правительства Пермского края

В Прикамье доставлено 10 200 комплектов двухкомпонентного препарата «ГамКовидВак» («Спутник V») для вакцинации жителей региона от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Партию распределили между поликлиниками и частными медорганизациями региона.

Напомним, с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом вакцины привиты 466,7 тыс. жителей. Из них 324,9 тыс. полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты.