С начала года предприниматели Пермского края взяли онлайн-кредитов на сумму более 1,4 миллиарда рублей

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За 6 месяцев текущего года в Прикамье Сбербанк выдал 1300 онлайн-кредитов для малого бизнеса на сумму более 1,4 млрд рублей. Средняя сумма кредита составила 1 млн. рублей. Наиболее востребованы онлайн-кредиты в сферах услуг, оптовой и розничной торговли.

Для получения кредита нет необходимости вносить залог, индивидуальный предприниматель должен быть зарегистрирован в Российской Федерации и вести хозяйственную деятельность не менее 3 месяцев. Подать заявку на кредит можно на сайте Сбербанка или через приложение СберБизнес. Для рассмотрения заявки может понадобиться паспорт собственника. Срок принятия решения о выдаче онлайн-кредита обычно составляет не более трех дней.

Управляющий Пермским отделением Сбербанка Константин Подвальный:

«Сбербанк оказывает максимальную поддержку развитию малого бизнеса в Пермском крае. Ведь нам важно, чтобы появлялось как можно больше предпринимателей, а их бизнес был эффективен. Сегодня мы готовы предложить оптимальные кредитные продукты с коротким сроком рассмотрения заявки - до 3-х дней, при сумме до 5 млн рублей. В ряде случаев индивидуальные предприниматели имеют возможность получить положительное решение по кредиту в течение трех минут - такое решение принимается в основном относительно действующих клиентов банка. Оформить заявку, можно легко и быстро, буквально не выходя из собственного офиса».

Онлайн-кредит для бизнеса на любые цели предприниматели могут использовать для финансирования текущей деятельности - на модернизацию производства или пополнение оборотных средств, на транспорт, недвижимость. Подробности можно уточнить в отделении банка или на сайте sberbank.ru.