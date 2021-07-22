«Был добрым и великодушным». Умер бывший председатель Пермского крайсофпрофа Борис Пожарский

Борис Пожарский. Фото: permsovprof.ru

На 86-м году жизни умер бывший председатель Пермского крайсовпрофа Борис Пожарский. Об этом сообщили на сайте крайсофпрофа.

Свою карьеру Борис Пожарский начал в 1958 году на Пермском моторостроительном заводе имени Свердлова, где прошел путь от мастера до замглавного инженера. С 1979 по 1985 год Пожарский работал на выборной должности секретаря парткома. Именно он стоял во главе профобъединения в самые трудные времена на сломе эпох, в период реформирования государственной системы, образования Федерации независимых профсоюзов России.

С 1985 по 2007 год работал председателем областного совета профсоюзов. Борис Пожарский является лауреатом Государственной премии СССР, награжден орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени.

Церемония прощания состоится 24 июля с 10.40 до 11.40 в большом зале на улице Старцева, 61.