«ЭнергосбыТ Плюс» определил список УК и ТСЖ, которые ставят под угрозу предстоящий отопительный сезон в Перми

Фото: «ЭнергосбыТ Плюс»

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» провел проверку организаций, управляющих жилым фондом в Перми. По ее итогам были выявлены управляющие компании (УК) и товарищества собственников жилья (ТСЖ), которые игнорируют процесс подготовки управляемых домов к приему тепловой энергии в ходе предстоящего отопительного сезона. В «ЭнергосбыТ Плюс» планируют обратить на это внимание городских властей и надзорных органов, а также призывают жителей проверить, нет ли в списке их дома или управляющей организации.

На начало июля под управлением недобросовестных организаций находится 73 жилых дома. Наибольшее количество сосредоточено в Индустриальном районе Перми – 31, 20 – в Кировском, 17 – в Свердловском районе. Полный список можно найти в приложении к данному релизу и на сайте Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Согласно Приказу Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», проверка готовности дома к отопительному периоду включает широкий перечень мероприятий, который позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение жителей в ходе осенне-зимнего сезона.

Управляющие организации, безответственно подходящие к мероприятиям по обслуживанию домов, ставят под угрозу жизни людей и безопасность вверенного им имущества. В таком жилфонде высок риск возникновения дефектов на внутридомовом теплоснабжающем оборудовании, возможен полный выход из строя систем отопления.

В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» обращают внимание жителей города на проблемы с УК и ТСЖ и призывают проконтролировать отсутствие своей управляющей организации в списке.

«Халатное отношение жилищных организаций к подготовке жилого фонда к отопительному сезону создает риски для жизни и здоровья людей. Кроме того, в домах, не подготовленных к зиме, высоки потери тепла, что отражается на уровне начислений. Чтобы минимизировать расходы на тепло зимой, дом надо правильно готовить к холодам летом», — напоминает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.