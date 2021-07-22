Летние выходные: топ любимых мест для отдыха у жителей Прикамья

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Этим летом жители Прикамья традиционно проводят теплые выходные на пляжах с гаджетами в руках. Телеком-аналитики рассказали, как абоненты совмещают онлайн и офлайн жизнь на природе и назвали самые популярные места отдыха пермяков.

По данным МегаФона, в выходные столбик мобильного интернета в популярных местах отдыха пермяков поднимается до своего максимума. Находясь на природе, жители региона не перестают пользоваться смартфонами: слушают музыку и радио онлайн, выкладывают фото и видео в соцсетях, смотрят сериалы и кино, совершают видеозвонки. В жару суммарный онлайн-трафик абонентов оператора с пляжей Перми и его окрестностей вырастает на 20%. Треть интернет-активности, ожидаемо приходится на соцсети: ВКонтакте и Instagram. Наибольший онлайн-аппетит на природе связисты зафиксировали именно у мужчин.

Чаще всего жители столицы Прикамья проводят время на пляже Мотовилихинского пруда. Именно эта локация стала самой популярной для летнего досуга. Здесь аналитики зафиксировали максимальные показатели по интернет-трафику с начала лета: всего за 1 день отдыхающие скачивают объем данных, равный 330 тысячам фото в соцсетях.

Второе место по онлайн-активности пермяков занял пляж КамГЭС. В этой локации пользователи загружают за день отдыха объем информации, эквивалентный 277 тысячам онлайн-снимков.

Впрочем, в выходные многие жители предпочитают уехать подальше от города и провести время на берегу реки Сылва в поселке Новые Ляды. Суммарный интернет-трафик отдыхающих сопоставим с 250 тысячами фотографий.

В топ наиболее популярных мест для отдыха пермяков также вошли «Жебреи» и «Полазна».

- С начала летнего сезона именно суббота стала самым онлайн-активных днем недели у пермяков, отдыхающих на пляжах региона. Находясь на природе, жители нашего региона продолжают вести активную онлайн-жизнь, скачивая более 2 Тб трафика всего за один уикенд. Треть загруженных данных приходится на скоростную сеть 4G, - рассказал директор МегаФона в Пермском крае Илья Головнин.