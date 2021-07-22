«Жуткое зрелище». В Пермском крае столнулись три грузовика

Фото: chp_59/instagram
В Пермском крае произошло ДТП с тремя грузовиками. Об этом сообщили в краевом УГИБДД.
В четверг, 22 июля, в 14:50 по автодороге «Подъезд к г. Перми от М7 Волга» в
направлении Казани ехал 44-летний водитель грузовика «Мерседес». По предварительной информации, на 378 км, где из-за ремонта организовано регулируемое реверсивное движение, он превысил скорость и врезался в два большегруза «Ман», которые стояли на светофоре. Одна из фур была с полуприцепом.
После публикации видео в соцсетях пользователи интерента комментировали увиденное:
«Жуткое зрелище», «Лишь бы все были живы».
К счастью, в аварии пострадало только железо.
- В результате ДТП никто не пострадал, транспортным средствам причинены механические повреждения. Проводится проверка, - сообщили в УГИБДД по Пермскому краю.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Телефон редакции: (342) 206-45-00, Электронная почта: boris.merkushev@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kpperm
Instagram – https://www.instagram.com/permkp/
Facebook - https://www.facebook.com/kpravdaperm
Одноклассники - https://ok.ru/komsomol
Twitter - https://twitter.com/kpperm
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен – ссылка
Google News – ссылка