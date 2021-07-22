«Жуткое зрелище». В Пермском крае столнулись три грузовика

Фото: chp_59/instagram

В Пермском крае произошло ДТП с тремя грузовиками. Об этом сообщили в краевом УГИБДД.

В четверг, 22 июля, в 14:50 по автодороге «Подъезд к г. Перми от М7 Волга» в

направлении Казани ехал 44-летний водитель грузовика «Мерседес». По предварительной информации, на 378 км, где из-за ремонта организовано регулируемое реверсивное движение, он превысил скорость и врезался в два большегруза «Ман», которые стояли на светофоре. Одна из фур была с полуприцепом.

После публикации видео в соцсетях пользователи интерента комментировали увиденное:

«Жуткое зрелище», «Лишь бы все были живы».

К счастью, в аварии пострадало только железо.

- В результате ДТП никто не пострадал, транспортным средствам причинены механические повреждения. Проводится проверка, - сообщили в УГИБДД по Пермскому краю.

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