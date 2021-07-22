В пермском «Театре-Театре» сменится исполнительный директор

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В пермском «Театре-Театре» в августе появится новый исполнительный директор. А Анатолий Пичкалев покинет свою должность по собственному желанию, сообщает Business Class со ссылкой на пресс-службу театра.

«Анатолий Евгеньевич уходит с должности исполнительного директора театра. Приказ о назначении нового сотрудника пока не подписан. После 15 августа, когда руководство вернется из отпуска, появится официальная информация», — рассказали изданию в театре.

Отметим, что Анатолий Пичкалев начал работу в драмтеатре в 1987 году. Пост директора занимал в 1990–1998 годах и с 2014 года по настоящее время.