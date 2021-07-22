«Это вклад в возрождение и укрепление исторической памяти». АО «Транснефть – Прикамье» помогло воссоздать собор Казанской иконы Божьей Матери в Республике Татарстан

Фото предоставлено: АО «Транснефть – Прикамье»

АО «Транснефть – Прикамье» оказало благотворительную помощь в воссоздании собора Казанской иконы Божьей Матери в Республике Татарстан. Средства были направлены на восстановление пещерного храма собора Казанской иконы Божьей Матери, уничтоженного в 1932 году и воссозданного на месте обретения иконы в г.Казани.

21 июля 2021 года состоялось освящение собора с участием Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В торжественной церемонии приняли участие председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко, президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов, генеральный директор АО «Транснефть – Прикамье» Р.А. Галиев.

Воссоздание собора велось с 2015 года на основании указа Президента Республики Татарстан. Работы по восстановлению Казанского собора проводились на пожертвования благотворителей, одним из которых выступило АО «Транснефть – Прикамье». Сбор средств и организация работ осуществлялось Фондом возрождения памятников истории и культуры Татарстана. Дата проведения церемонии выбрана не случайно - 21 июля Русская православная церковь отмечает день Казанской иконы Божьей Матери – одного из наиболее значимых православных праздников.

«Вклад АО «Транснефть – Прикамье» в этот проект, это вклад в возрождение и укрепление исторической памяти, которое обогатило культурное наследие как Татарстана, так и России в целом», - отметил Р.А. Галиев.

Выступая на торжественной церемонии освящения собора, Патриарх Московский и вся Руси Кирилл выразил благодарность участникам проекта воссоздания собора, ставшего существенным вкладом в восстановление духовного и исторического наследия. «Ваши имена занесены не только в историю Казани, России, но и в историю Русской православной церкви», - сказал он.