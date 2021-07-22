Прикамье может получить инфраструктурный кредит на проект реновации микрорайона ДКЖ

Фото: краевое правительство.

Глава региона презентовал в Минэкономразвития инфраструктурные проекты, направленные на комплексное развитие территории краевой столицы, создание компактной жилой застройки, организацию удобного транспортного сообщения, обустройство новых мест отдыха и деловой активности.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в Москве провел рабочую встречу с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Глава региона презентовал инфраструктурные проекты, направленные на комплексное развитие территории краевой столицы, создание компактной жилой застройки, организацию удобного транспортного сообщения, обустройство новых мест отдыха и деловой активности.

В ходе встречи с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым Дмитрий Махонин рассказал о проектах комплексного освоения территории Центрального рынка и микрорайона Камская Долина, строительстве моста через Каму в створе улицы Крисанова, о планах по созданию наземного метро и строительстве транспортно-пересадочных узлов в основных центрах городской активности.

Особо Дмитрий Махонин остановился на развитии территории в микрорайоне ДКЖ, на этот проект планируется получить инфраструктурный кредит. Это новый инструмент господдержки регионов, о котором объявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию в апреле текущего года.

В частности, за счет инфраструктурного кредита здесь предполагается возвести концертно-спортивный комплекс на 10,5 тысяч зрителей и деловой центр «Пермь-сити».

- Проект комплексного развития микрорайона ДКЖ сейчас находится на стадии разработки градостроительной документации и подготовки земельных участков, - отметил Дмитрий Махонин. - Мы завершаем первый этап возведения улицы Строителей. Принято решение о размещении в микрорайоне ДКЖ Пермской краевой музыкальной школы. Сейчас на этот проект уже выдано положительное заключение регионального Управления государственной экспертизы.

- Минэкономразвития России со своей стороны окажет региону необходимую поддержку при подготовке заявки на предоставление инфраструктурных кредитов», – пообещал Максим Решетников.

Глава Минэкономразвития поручил департаменту региональной политики Министерства оказать содействие региону в проработке проекта создания современной инфраструктуры столицы Прикамья.

НАША СПРАВКА

Инфраструктурные кредиты – инициатива президента России, направленная на социально-экономическое развитие субъектов РФ и достижение целей национальных проектов. До конца 2023 года государство намерено вложить в развитие региональной инфраструктуры 500 миллиардов федеральных кредитов по ставке 3 процента годовых.