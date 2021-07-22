В Пермском крае 38-летний мужчина забил отца до смерти

Следователи задержали 38-летнего жителя Красновишерска, которого подозревают в убийство отца. Фото: архив "КП"

Следователи задержали 38-летнего жителя Красновишерска, которого подозревают в убийство отца. 7 декабря 2020 года они вместе выпивали, потом поссорились. Сын сильно избил 57-летнего отца, от полученных травм мужчина скончался на месте. Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает следственный комитет Пермского края.