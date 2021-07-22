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Происшествия22 июля 2021 13:12

В Пермском крае 38-летний мужчина забил отца до смерти

Сначала они вместе пили, а потом поссорились
Анна Маркова
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Следователи задержали 38-летнего жителя Красновишерска, которого подозревают в убийство отца.

Следователи задержали 38-летнего жителя Красновишерска, которого подозревают в убийство отца.

Фото: архив "КП"

Следователи задержали 38-летнего жителя Красновишерска, которого подозревают в убийство отца. 7 декабря 2020 года они вместе выпивали, потом поссорились. Сын сильно избил 57-летнего отца, от полученных травм мужчина скончался на месте. Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает следственный комитет Пермского края.