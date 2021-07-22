Система видеонаблюдения от «Ростелекома» зафиксировала 24 пожара в лесах Пермского края

Фото: «Ростелеком»

Система видеонаблюденияот «Ростелекома» за три месяца пожароопасного периода зафиксировала 24 пожарав лесах Гайнского, Краснокамского и Чердынского районовПермского края.

Система мониторинга за лесными пожарами появилась в пермских лесах по инициативе краевогоминистерства природных ресурсов и экологии для нужд Пермского лесопожарного центра. В настоящее время 28 специализированных камер наблюдают за пожарной обстановкой на территории трех миллионов гектаров леса. Видеонаблюдение позволяет увидеть даже небольшое задымление, что во многих случаях не дает ему перерастив крупный пожар. Это позволило сохранить сотни гектаров леса, а также предотвратить губительное воздействие на экосистему региона.

Петр Козловский директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»

«Компания “Ростелеком”шестой год является техническим партнером проекта“Видеонаблюдения за пожарами“ в Прикамье. Ежегодно мы увеличиваем количество вышек, на которые специалисты лесопожарного центра устанавливают камеры наблюдения. В этом году они были установлены на шести дополнительных опорах, которые позволили взять под наблюдениелеса Губахинского, Октябрьского, Очерского, Соликамского и Усольского районов Пермского края. Также наши каналы связи обеспечивают оперативное поступление сигнала тревоги в центр наблюдения за пожарами в Перми».

Каждая камера имеет угол обзора 360°и разрешение 4К, что позволяет распознать даже небольшое задымление на расстоянии до 18 километров. Камеры смонтированы на высоте 70 метров, точка размещения выбирается с учетом степени пожароопасности участка и рельефа местности.

Фото: «Ростелеком»

«Система видеонаблюдения за пожарами автоматически обнаруживает белое облако дыма на зеленом фоне леса, определяет координаты очага возгорания и оперативно передает информацию в региональную диспетчерскую службу Пермского лесопожарного центра. Именно так было обнаружено одно из крупных задымлений этого года в Краснокамске. Сообщение о пожаре зафиксировала камера, которая находится на вышке “Ростелекома”. Огонь стремительно распространялся из-за сильного ветра при грозовом фронте. Тушение пожара осложнялось тем, что местность не позволяла загнать технику и опахать землю. Площадь пожара составила 173 гектаров, в локализации огня было задействовано 125 человек личного состава и 26 единиц техники. Огонь удалось устранить через шесть дней. Если бы не система видеонаблюдения, последствия были бы ещетяжелее»,— подчеркнул начальник региональной диспетчерской службы Пермского лесопожарного центра Григорий Чечушков.