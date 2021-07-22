В Пермском крае 415 новых случаев коронавирусной инфекции

В больницах находятся 2500 пациентов с коронавирусом, из них 73 на аппаратах ИВЛ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае за сутки выявили 415 новых заболевших коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Роспотребнадзор региона. 54 человека проходят лечение в больницах, 361 – лечатся амбулаторно. Среди заболевших 84 ребенка. В больницах находятся 2500 пациентов с коронавирусом, из них 73 на аппаратах ИВЛ.

Скончались за сутки 27 заболевших. На брифинге «Комсомольской правды» о эпидемиологической ситуации в Прикамье главврач краевой клинической больницы Анатолий Касатов, рассказал, что в больнице 256 коек из них 237 заняты, 21 пациент находится в реанимации, 19 подключены к аппаратам ИВЛ.

- Коэффициент тяжести пациентов стал выше, - говорит Анатолий Касатов. - Заразность вируса стала выше, охват заболевших стал больше. Тяжело болеют теперь не только люди 60+, но 30 - 40-летние.