В Спортивной школе Свердловского района Перми рассказали о секретах оздоровления детей

Для юных спортсменов устраивают разнообразные игры и конкурсы. Фото: страница ВК СК "Победа".

В Перми продолжается детская оздоровительная кампания.

Многие родители сейчас думают, как занять своего ребенка летом, чтобы он оздоровился, отдохнул и окреп.

На совещании у директора Спортивной школы Свердловского района г.Перми собрался весь тренерский состав пяти спортивных отделений – тхэквондо, спортивной аэробики, волейбола, хоккея и греко-римской борьбы.

- Естественно, наш спортивный лагерь делает особый упор на общефизическую подготовку, - рассказывают тренеры. - Каждый день – по три тренировки, трехразовое питание и обязательно дневной сон. Не забываем и об отдыхе: каждый день в свободное время для детей проводятся игры, конкурсы, танцы. Два раза в неделю – баня и бассейн. И в результате к началу учебно-тренировочного года появляется командный дух. За лето ребята оздоровились, окрепли, тренироваться начинаем без расслабления, в полную силу, интенсивно. К соревнованиям готовы, в себе уверены. Победа будет за нами.