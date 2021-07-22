Торговый дом ПЗСП запустил в продажу новые товары

Фото: ПЗСП

Сегодня в каталоге продукции насчитывается более 450 товаров для строительства и ремонта. При этом Торговый дом ПЗСП постоянно расширяет ассортимент реализуемой продукции. Теперь клиенты компании могут приобрести здесь арматуру, кладочную сетку, рулонную и обмазочную гидроизоляцию, универсальную клей-пену и клей-пену для кладки блоков, монтажную пену и другие сопутствующие товары.

Традиционно в Торговом доме ПЗСП доступны для покупки изделия из газобетона и железобетона, окна и изделия из стекла, известь и щебень производства ПЗСП, а также бетонные смеси, сухие смеси, утеплитель различных марок, кирпич.

Кроме того, все клиенты, совершившие покупку строительных материалов в Торговом доме ПЗСП, в подарок получают проект коттеджа, разработанный исходя из особенностей климата Пермского края, что влияет на толщину стен, утепление подвала и прочие характеристики будущего жилого дома. Немаловажно, что почти все строительные материалы, предусмотренные проектами, можно приобрести в Торговом доме ПЗСП.

Подробнее о ценах на стройматериалы можно узнать у менеджеров Торгового дома ПЗСП по телефону 8 (800) 300-79-77 и на сайте https://td-pzsp.ru/.

Сегодня в каталоге продукции насчитывается более 450 товаров для строительства и ремонта. При этом Торговый дом ПЗСП постоянно расширяет ассортимент реализуемой продукции. Теперь клиенты компании могут приобрести здесь арматуру, кладочную сетку, рулонную и обмазочную гидроизоляцию, универсальную клей-пену и клей-пену для кладки блоков, монтажную пену и другие сопутствующие товары.

Традиционно в Торговом доме ПЗСП доступны для покупки изделия из газобетона и железобетона, окна и изделия из стекла, известь и щебень производства ПЗСП, а также бетонные смеси, сухие смеси, утеплитель различных марок, кирпич.

Кроме того, все клиенты, совершившие покупку строительных материалов в Торговом доме ПЗСП, в подарок получают проект коттеджа, разработанный исходя из особенностей климата Пермского края, что влияет на толщину стен, утепление подвала и прочие характеристики будущего жилого дома. Немаловажно, что почти все строительные материалы, предусмотренные проектами, можно приобрести в Торговом доме ПЗСП.

Подробнее о ценах на стройматериалы можно узнать у менеджеров Торгового дома ПЗСП по телефону 8 (800) 300-79-77 и на сайте https://td-pzsp.ru/.