Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 июля 2021 10:00

Жители Прикамья собирают подписи за присвоение Лысьве звания «Город трудовой доблести»

Создан сайт для поддержки этой инициативы
Ксения ОГАРЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Лысьва может стать «Городом трудовой доблести». Города, которые будут удостоены этого звания, президент России объявит в сентябре 2021 года. Напомним, в 2020 году в числе первых почетное звание получила Пермь.

В Пермском крае идет общественная кампания по сбору подписей в поддержку инициативы по присвоению Лысьве звания «Город трудовой доблести». Организатором акций выступило региональное отделение партии «Единая Россия» в рамках проекта «Историческая память».

Как отметил секретарь реготделения Вячеслав Григорьев, на данный момент у Лысьвы есть все шансы войти в число городов, которым будет присвоено звание «Город трудовой доблести».

- Важно, чтобы жители Пермского края поддержали эту инициативу, - сказал Вячеслав Григорьев. - Напомню, первый этап общественной кампании стартовал 2 апреля 2021 года. В этот день в Культурно-деловом центре Лысьвы состоялся концерт, участники которого напомнили лысьвенцам об основных вехах истории города и «завода №700» в годы Великой Отечественной войны. Также в городе прошёл конкурс стенгазет, посвященный общественной инициативе. Кроме того, в рамках первого этапа на федеральном сайте lysva-gtd.er.ru в поддержку Лысьвы выступили более 10 тысяч человек, а на пикетных площадках подписи оставили более 2,5 тысячи человек.

Сейчас стартовал второй этап поддержки. Был запущен интернет-ресурс, получивший название ЗаЛысьву.РФ. Он доступен каждому пользователю сети. На сайте можно ознакомиться с историей Лысьвы в годы Великой Отечественной войны, изучить вклад рабочих Лысьвенского металлургического завода в Победу, а также проголосовать за инициативу присвоения городу почетного звания.

- Для того чтобы отдать свой голос, необходимо заполнить специальную форму с указанием личных данных, а затем нажать «поддержать». Таким образом, вы сможете приблизить победу Лысьвы в борьбе за присвоение звания «Город трудовой доблести», - пояснил Дмитрий Коровин, главный специалист агитационно-пропагандистского отдела регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края.

Отметим, почетное звание «Город трудовой доблести» присваивается за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, массовый трудовой героизм и самоотверженность.