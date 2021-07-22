Жители Прикамья собирают подписи за присвоение Лысьве звания «Город трудовой доблести»

Лысьва может стать «Городом трудовой доблести». Города, которые будут удостоены этого звания, президент России объявит в сентябре 2021 года. Напомним, в 2020 году в числе первых почетное звание получила Пермь.

В Пермском крае идет общественная кампания по сбору подписей в поддержку инициативы по присвоению Лысьве звания «Город трудовой доблести». Организатором акций выступило региональное отделение партии «Единая Россия» в рамках проекта «Историческая память».

Как отметил секретарь реготделения Вячеслав Григорьев, на данный момент у Лысьвы есть все шансы войти в число городов, которым будет присвоено звание «Город трудовой доблести».

- Важно, чтобы жители Пермского края поддержали эту инициативу, - сказал Вячеслав Григорьев. - Напомню, первый этап общественной кампании стартовал 2 апреля 2021 года. В этот день в Культурно-деловом центре Лысьвы состоялся концерт, участники которого напомнили лысьвенцам об основных вехах истории города и «завода №700» в годы Великой Отечественной войны. Также в городе прошёл конкурс стенгазет, посвященный общественной инициативе. Кроме того, в рамках первого этапа на федеральном сайте lysva-gtd.er.ru в поддержку Лысьвы выступили более 10 тысяч человек, а на пикетных площадках подписи оставили более 2,5 тысячи человек.

Сейчас стартовал второй этап поддержки. Был запущен интернет-ресурс, получивший название ЗаЛысьву.РФ. Он доступен каждому пользователю сети. На сайте можно ознакомиться с историей Лысьвы в годы Великой Отечественной войны, изучить вклад рабочих Лысьвенского металлургического завода в Победу, а также проголосовать за инициативу присвоения городу почетного звания.

- Для того чтобы отдать свой голос, необходимо заполнить специальную форму с указанием личных данных, а затем нажать «поддержать». Таким образом, вы сможете приблизить победу Лысьвы в борьбе за присвоение звания «Город трудовой доблести», - пояснил Дмитрий Коровин, главный специалист агитационно-пропагандистского отдела регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края.

Отметим, почетное звание «Город трудовой доблести» присваивается за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, массовый трудовой героизм и самоотверженность.