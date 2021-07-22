Теплоэнергетики «Т Плюс» приступили к плановым «опрессовкам» теплосетей в микрорайоне Плехановский

Фото: «Т Плюс»

Специалисты предприятия Пермские тепловые сети ООО «Пермская сетевая компания» и Пермский филиал «Т Плюс» выполняют обязательные гидравлические испытания тепловых сетей в Дзержинском районе Перми. В настоящее время профилактика, в том числе, проводится для теплопроводов, от которых запитаны 54 многоквартирных дома микрорайона Плехановский.

Для проверки задействованы 5 оперативных бригад района тепловых сетей № 2 Пермских тепловых сетей и специальная техника. Работы позволят стабильно подавать тепло и горячую воду жителям в будущем отопительном сезоне. Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить надежность тепловых сетей, и подготовить их к несению необходимых нагрузок. Также продолжаются такие мероприятия в Кировском, Свердловском, Индустриальном районах Перми и поселке Новые Ляды.

В настоящее время из 427 участков теплосетей в краевой столице профилактика проведена для 298 участков, что составляет 70% от плана. В ходе проверки энергетики выявили и устранили 652 повреждений на теплопроводах – 65% от всех обнаруженных дефектов, что обеспечит бесперебойное теплоснабжение жилого фонда и учреждений в отопительном сезоне 2021-2022 гг.

Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях. Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте компании в разделе «Гидравлические испытания».

Просим граждан соблюдать осторожность вблизи теплосетей и других объектов теплосетевой инфраструктуры. О незакрытых или поврежденных люках тепловых камер и колодцев, сильном парении из них, выходе горячей воды на поверхность, проседании грунта либо обрушении дорожного покрытия необходимо сообщать в Центральную диспетчерскую службу Пермских тепловых сетей по телефону 8 (342) 243-72-99.