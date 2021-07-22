В Ильинском мужчина похитил экскаватор и сдал его в металлолом

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

В Ильинском местный житель похитил экскаватор и сдал его в металлолом. Об этом рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Мужчина временно проживал в центре Ильинского городского округа у своей матери. Вблизи ее дома находятся гаражи. Потерпевший из-за поломки поставил свой колесный экскаватор возле одного из гаражей на неогороженной и неохраняемой территории.

Воспользовавшись услугой кран-борта, подозреваемый вывез экскаватор и сдал его в пункт приема металла, расположенный в Индустриальном районе Перми. Вырученные 71 тыс. руб. он потратил по своему усмотрению. А потерпевшему причил материальный ущерб на сумму 500 тыс. руб.

Сейчас подозреваемый задержан и заключен под стражу.