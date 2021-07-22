После вакцинации от коронавируса в Пермском крае заболевает один пациент из тысячи

Заболевших после вакцинации на 21 июля - 692 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае продолжается вакцинация от коронавирусной инфекцией. На брифинге «Комсомольской правды» о эпидемиологической ситуации в регионе руководитель управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев рассказал, что осложнений после вакцинации в Пермском крае не зарегистрировано.

- Заболевших после вакцинации на 21 июля - 692 человека, - сказал Виталий Костарев. - После первой заболели - 290 человек, после второй - 402. После того, как была пройдена иммунизация двумя прививками и прошел двухнедельный период формирования иммунитета, заболели – 322 человека. Это 0,1% от тех, кто вакцинировался двумя дозами. Заболевает один из тысячи.