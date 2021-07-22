Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 июля 2021 8:47

Самолет, летевший из Москвы в Пермь, подал сигнал тревоги

Борт сел в штатном режиме
Дмитрий Волгарев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Борт приземлился успешно, никто не пострадал.

Борт приземлился успешно, никто не пострадал.

Фото: Василий Вахрин

Летевший минувшей ночью из Шереметьево в Пермь самолет авиакомпании «Аэрофлот» подал сигнал тревоги. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Командир самолета Airbus во время посадки сообщил о падении давления в пассажирской кабине. После сигнала руководитель полетов пермского аэропорта объявил тревогу и направил к месту посадки аварийно-спасательную команду.

На борту находились 130 пассажиров, из них семь детей. Борт сел в штатном режиме в 00:22.

Пострадавших нет. Был объявлен отбой тревоги.