В Пермском крае 1 млн 190 тысяч человек должно быть привито от коронавируса

Виталий Костарев сообщил, что в регионе от коронавируса должно быть привито пости 1.2 млн человек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 12 июня в Прикамье заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось с 90 человек до более 400 – это более чем в 4 раза. Регион находится на 8 месте по заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. Об этом рассказал Виталий Костарев, руководитель управления Роспотребнадзора по Пермскому краю на брифинге «Комсомольской правды» о эпидемиологической ситуации.

- Ситуация в регионе неблагоприятная, чаще стали болеть пациенты 30 – 49 лет, - сказал Виталий Костарев. В регионе действует постановление, согласно которому обязательную вакцинацию от коронавируса дожни пройти сотрудники социальной сферы, образования, здравоохранения, услуги и госслужащие. Эти категории выделены для того, чтобы не допустить вспышек, которые могут произойти. Установлены сроки вакцинации для того, чтобы успеть. В сентябре будет перемешивание коллективов, чтобы не произошло резкого подъема заболеваемости, чтобы не прекращать образовательный процесс, не закрывались организации. В регионе должно быть привито от коронавируса 1 млн 190 тысяч человек. Пока привито 26% от плана.