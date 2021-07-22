«Парма» усилилась центровым сборной Беларуси

Фото: Сборная Беларуси по баскетболу

Пермский БК «Парма» усилил состав 33-летним центровым сборной Беларуси Артемом Параховским. Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/2022, рассказали в пресс-службе клуба.

Новичок «Пармы» имеет огромный опыт выступления за европейские клубы. Он является 2-кратным чемпионом Беларуси, Латвии и Израиля; серебрянным призером чемпионата России, Литвы и Единой Лиги ВТБ; 2-кратным обладателем звания «Лучший белорусский игрок сезона Единой Лиги ВТБ», а также был участником Матча всех звезд Лиги в 2017 году.

Профессиональную карьеру начал в латвийском ВЭФе. Далее выступал за украинский «Будивельник» и итальянский «Канту». Также в карьере игрока были «Хапоэль» из Иерусалима, «Нижний Новгород», 2 сезона в казанском УНИКСе, «Маккаби» и «Ритас». Сезон-2019/2020 центровой начинал в белградском «Партизане». А последний сезон-2020/2021 провел в Единой лиге ВТБ - в белорусском БК «Цмоки-Минск», и в испанской лиге, выступая за «Андорру».

Напомним, ранее пермский клуб покинул центровой Владимир Ивлев. Он перешел в столичный ЦСКА.