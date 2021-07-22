В Прикамье группировка медработников за деньги выдавала поддельные медицинские документы

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В Прикамье пресекли деятельность «банды» граждан и медработников, которые за деньги выдавали поддельные медицинские документы. Она состояла из сотрудников одной из коммерческих клиник Перми и должностных лиц пермских и краевых больниц и друних граждан, сообщили в следственном комитете.

Установлено, что этим преступники занимались около двух лет. Медработники выдавали подложные медзаключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием и управлению транспортными средствами. Фактического осмотра лиц, естественно, не было.

Например, установлено 11 фактов выдачи листков о временной нетрудоспособности. 2 факта незаконного снятия граждан с учета в наркодиспансере, 3 факта незаконного снятия граждан с психиатрического учета. 1 факт фальсификации результатов медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Помимо этого, организация изготавливала поддельные отрицательные тесты на COVID-19.

Сейчас проводится розыск всех остальных участников группы. Расследование уголовных дел продолжается.